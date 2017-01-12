Одесса, Украина, 12 января, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Губернатором Одесской области (Украина) назначен Максим Степанов. В Одессе его официально представил общественности президент Украины Пётр Порошенко сегодня, 12 января.

Sergey Kompanichenko Граница

Порошенко, представляя Степанова, пояснил, почему Киев поставил руководить регионом именно этого человека. Степанов — человек с двумя высшими образованиями.

У Степанова есть опыт руководящей работы — он был первым заместителем председателя областной госадминистрации. Кроме того, Одесская область для него не чужая.

«Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек настроен четко выполнять свои обязательства», — отметил Порошенко.

Напомним, предшественником Степанова на посту губернатора Одесской области был бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Главой региона на Украине его назначил Порошенко — 30 мая 2015 года.

Пробыв на этом посту меньше полутора лет Саакашвили, конфликтовавший с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, 7 ноября 2016 года заявил о своём решении уйти в отставку. 9 ноября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке Саакашвили.

11 ноября бывший гражданин Грузии рассказал, что ранее отказался от должности премьер-министра страны. Такое предложение ему, как он утверждает, сделал президент Украины.