Москва, 12 января, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В 2017 году мероприятиями по контролю качества сотовой связи будут охвачены 83 субъекта Российской Федерации, в том числе 110 городов, сообщили в Роскомнадзоре.

Мобильная связь

Повторное тестирование пройдет в городах: Москва, Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Сочи, Санкт-Петербург, В. Новгород, Петрозаводск, Калининград, Псков, Мурманск, Сыктывкар, Вологда, Симферополь, Севастополь, Евпатория.

Также контроль качества связи будет осуществляться во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и финальной жеребьевки чемпионата мира FIFA 2018 в Москве.

Контроль качества услуг в сетях связи сотовых операторов производится программно-аппаратным методом по специально разработанной Роскомнадзором схеме. В 2015—2016 годах контроль качества связи был проведен в 83 городах России.