Екатеринбург, 12 января, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Участники метеоритной экспедиции в Иран, которую организовал Уральский федеральный университет, привезли из пустыни Лут более 12 кг образцов, предположительно являющихся метеоритами. Об этом 12 января сообщает пресс-служба вуза.

Hannes Grobe Осколок метеорита

Как пояснил инженер-исследователь УрФУ Дмитрий Замятин, чтобы проверить найденные объекты на магнитные свойства, участники экспедиции пользовались палкой с магнитом на конце. Руководитель группы Александр Пастухович рассказал, что часть образцов была передана иранской стороне.

«Мы с ребятами уверены, что 80% найденного вещества действительно метеориты», — отметил Пастухович.

Привезенные в Екатеринбург образцы из иранской пустыни будут изучены в научно-образовательном центре вуза «Наноматериалы и нанотехнологии». Экспедиция в пустыню Лут проходила с 1 по 11 января, ее участниками стали четверо ученых, в том числе два участника Антарктической метеоритной экспедиции.