Брюссель, 12 января, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Внешние попытки манипулирования национальными выборами являются неприемлемыми, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 12 января Agence France-Presse.

Rama Выборы

«Любая попытка вмешательства извне с тем, чтобы повлиять на национальные выборы является неприемлемой», — сказал Столтенберг.

Столтенберг выразил обеспокоенность о кибернетической безопасности военного альянса и подчеркнул, что угроза кибератак является реальной, был зафиксирован ряд кибератак на союзников по НАТО.

«Именно поэтому НАТО сосредоточило свое внимание на киберзащите… кибербезопасность является ключевым вопросом текущей повестки дня», — добавил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично дал указания повлиять на ход президентской кампании в США. Доказательств в докладе представлено не было — согласно сообщению Государственного департамента США, они слишком секретны, чтобы их можно было предъявить.