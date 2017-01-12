Киев, 12 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум. На Украине спортивный комментатор Андрей Столярчук предложил гражданам России «отметить» второе место российской сборной по биатлону в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге настойкой «Боярышник».

Виктор ГИЛИЦКИЙ Настойка боярышника

Комментируя в эфире итоги спортивного соревнования, Столярчук заявил, что «сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды».

В соцсетях поступок комментатора резко осудили — его сочли «неэтичным и вызывающим». Ранее над массовым отравлением в Иркутске «Боярышником», в котором содержался метанол, посмели пошутить советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков и посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

Напомним, в Иркутске в конце прошлого года от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом пострадали более 120 человек. Погибли 76 человек. По состоянию на 28 декабря по делу были задержаны 22 человека. 16-ти фигурантам были предъявлены обвинения.