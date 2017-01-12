Москва, 12 января, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Курс рубля соответствует состоянию платежного баланса России. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль — равновесная величина, формируется на основе спроса и предложения. Рубль сейчас соответствует состоянию платежного баланса», — отметил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 января в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.