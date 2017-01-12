Ярославль, 12 января, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Прямые выборы мэра Переславля — нецелесообразны, а председатель городской думы подал в отставку. Таковы результаты сегодняшнего внеочередного заседания Переславль-Залесской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

12 декабря переславская городская дума собралась на внеочередное заседание, чтобы отменить свое же собственное — и единогласное — решение о возвращении прямых выборов мэра города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты проголосовали за соответствующие изменения в Устав города 29 декабря. Перед этим в городе прошли публичные слушания по этому вопросу, на которых жители высказались за прямые выборы.

Решение переславской думы спешно оспорила прокуратура, чьи аргументы некоторые депутаты сочли чисто формальными. Тем более, что прокурор района Андрей Фольц на этом заседании присутствовал и возражений не высказывал. Тем не менее, представление надзорного органа было рассмотрено в рекордно и непривычно короткий срок. В результате депутаты уже 12 января собрались снова — чтобы отменить свое же собственное решение.

Региональная власть, для которой «демарш» переславцев, судя по всему, оказался неприятной неожиданностью, усилила позиции прокуратуры — убеждать переславских народных представителей в ошибочности принятого решения отправился председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. На местном уровне против прямых выборов мэра выступил временный глава города, назначенный руководством области, Владимир Волков.

Возвращение прямых выборов назначенный глава счел нецелесообразным.

«Тяжелая ситуация в городе. Некогда политикой заниматься», — отметил, выступая перед депутатами, Владимир Волков.

Михаил Боровицкий, в свою очередь, назвал решение переславских коллег необдуманным и предложил переславским депутатам обратиться в региональный парламент с инициативой о внесении изменений в областное законодательство, позволяющих совместить полномочия главы города и главы администрации в одном лице. Переславцы же упрекнули его во вмешательстве в местное самоуправление. Впрочем, в этот раз они нашли множество аргументов против прямых выборов мэра города.

В результате переславская дума практически единогласно проголосовала за отмену изменений в Устав города. Против высказался лишь один человек. После этого председатель думы Сергей Корниенко объявил о своем намерении уйти в отставку. Свое решение он объяснил «семейными обстоятельствами».