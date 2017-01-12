Москва, 12 января, 2017, 15:25 — ИА Регнум. В настоящее время каких-либо оснований говорить об увеличении цены на водку или акцизов нет. Эти решения были приняты еще в трехлетнем бюджете, когда он готовился два года назад. Поэтому настоящее решение — во исполнение ранее принятых решений. Об этом сегодня, 12 января, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

Водка

Минфин опубликовал проект приказа, в котором предлагается с июня 2017 года повысить минимальную розничную цену (МРЦ) водки на 15% — до 219 рублей за 0,5 литра с текущих 190 рублей.

«Потому что акцизы поднимаются, у нас предусмотрено повышение акцизов. Сейчас нет оснований говорить об увеличении цен на водку или акцизов. Эти решения были приняты еще в трехлетнем бюджете, когда мы готовили его два года назад. Поэтому это решение во исполнение ранее принятых решений», — прокомментировал Силуанов предложение Минфина.

Министр пояснил, что правительство три года не индексировало акцизы на водку. «Сейчас повысили на 20 рублей акциз, поэтому повышается и минимальная цена на водку», — сказал он.

«Дальнейшее индексирование акциза на водку на 2018−2019 годы не предусмотрено. Мы давно уже не индексировали акцизы на водку и не будем дальше индексировать. В трехлетнем бюджете не предусмотрено индексации акцизов на водку», — отметил Силуанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России предлагает повысить минимальную розничную цену на водку более чем на 15%. Проект соответствующего приказа ведомства размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, минимальная закупочная стоимость 0,5 литра готовой продукции от производителя должна составить 177 рублей, от оптовика — 182 рубля.

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Напомним, с 12 по 14 января в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит VIII ежегодный Гайдаровский форум. В работе форума примут участие 13 тыс. человек, в том числе члены правительства РФ и иностранные эксперты. Запланировано выступление около 800 спикеров. Форум проводится с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре.