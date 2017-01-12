Москва, 12 января, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин одобрил сегодня, 12 января, намерение главы Адыгеи Аслана Тхакушинова уйти в отставку. Как сообщает пресс-служба главы государства, он поддержал предложение Тхакушинова, чтобы освободившийся пост занял председатель парламента Адыгеи Мурат Кумпилов. Путин поблагодарил Тхакушинова за его работу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы сами хорошо знаете все задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми, — заявил он Кумпилову. — Человек вы опытный». «Приложу все силы к выполнению всех ваших поручений, указов, — ответил Кумпилов. — Приоритет, конечно — социально — экономическое развитие, качество жизни населения. Команда сформирована — коллеги, с которыми мы отработали уже 8−9 лет. Людей знаем, проблемы знаем, сконцентрируемся, будем работать».

«Хотим, чтобы Адыгея звучала еще более мощно и стала эталоном. А если нет, то по крайней мере дотационность еще сократить», — резюмировал Путин.