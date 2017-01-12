Москва, 12 января, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Российский телеканал «Дождь» больше не может вещать на территории Украины. Киев обвиняет канал в том, что он нарушил украинское законодательство. Соответствующее решение принято на заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 12 января.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

«Дождю» об этом сообщила Оксана Веселова — представитель провайдера-партнёра «Воля», присутствовавшая на заседании. Официальное решение будет опубликовано 16 января. Вслед за этим украинским операторам даётся месяц на исключение из сетей вещания российского канала.

По словам Веселовой, «Дождь» провинился тем, что во время трансляции на Украине показывал коммерческую рекламу, в то время как по украинским законам коммерческая реклама в эфире зарубежных телеканалов в этой стране запрещена. Правда, есть исключения, но к России это не относится.

По другой версии, ситуация с «Дождём» вызвана тем, что по нему показывали информацию, посягающую на территориальную целостность Украины. На «Дожде» фигурировала карта с российским Крымом (который Киев считает своим).

Комментируя принятое в Киеве решение, генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила: «Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение».

Она пояснила, что «Дождь» — российский канал и руководствуется российским законодательством при изображении карты страны. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — отметила она.