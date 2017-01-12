Новосибирск, 12 января, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Новосибирские следователи возбудили уголовное в отношении двух подростков, которые избили и отрезали челку ножом своему знакомому. Видеозапись издевательств была размещена в сети Интернет.

Snufkin Нож

Инцидент произошел 7 ноября, двое несовершеннолетних новосибирцев встретили своего знакомого на улице. Они предложили ему выбор — отрезать волосы или быть избитым. В итоге юношу и избили, и «подстригли». Происходящее на телефон снимали еще двое подростков.

Видеозапись, которую операторы выложили в сеть, вызвала общественный резонанс. Дело взял под личный контроль контроль начальник ГУВД Юрий Стерликов, Следственный комитет назначил проверку.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту размещения в сети Интернет видеозаписи, получившей большой общественный резонанс, на которой запечатлена информация о причинении телесных повреждений и издевательстве над 18-летним молодым человеком двумя несовершеннолетними возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — уточнили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области, подчеркнув, что расследование уголовного дела продолжается.