Липецк, 12 января, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в сексуальном насилии над падчерицей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, 31-летний липчанин дал признательные показания.

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По данным следствия, мужчина на протяжении трех лет «совершал в отношении падчерицы преступления против её половой неприкосновенности». Развращать школьницу он стал, когда девочке исполнилось 11 лет. Сексуальное насилие происходило систематически во время отсутствия матери потерпевшей и продолжалось до тех пор, пока школьница не рассказала о происходящем родственникам, которые и обратились в правоохранительные органы.

Было возбуждено дело по статьям «Иные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Половое сношение» и «Развратные действия». Мужчина признался в содеянном и на время предварительного следствия был заключен под стражу. Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Также следствие проанализировало условия и обстоятельства, способствовавшие совершению длительного сексуального насилия школьницы. По месту её учебы и в органы системы профилактики внесены представления об устранении недостатков в работе и усилении профилактики в отношении семей, в которых один из родителей не является родным.