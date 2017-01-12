Москва, 12 января, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Риск долгосрочной стагнации — общая проблема для мировой экономики. Об этом сегодня, 12 января, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на VIII Гайдаровском форуме, открывшемся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве. «Понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счёт денежной и бюджетной политики не получится, — отметил он. — Требуется серьёзная структурная реформа».

Government.ru Дмитрий Медведев

По словам главы российского правительства, фундаментальный и долговременный тренд глобальной экономики заключается в том, что товарные рынки, целые отрасли становятся все более интегрированными и взаимозависимыми. «Глобальный характер экономики все равно только усиливается, понятно, что это одновременно означает и усиление конкуренции», — подчеркнул Медведев.

«Поэтому, — уверен Медведев, — никакую глобализацию не надо спасать, и если политики не будут активно ей мешать, то она вполне в состоянии вытащить себя сама, в том числе за счет новых механизмов глобального управления, включая такие форматы как G20».

Важной особенностью современной экономики стала резкая политизация международных экономических отношений. «Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряженность в мире», — уверен он. По его мнению, это касается не только России. «Я имею в виду общемировую ситуацию», — уточнил премьер-министр.