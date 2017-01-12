Москва, 12 января, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, в России началась акция «Всероссийский заповедный урок». Акция проходит в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году Года особо охраняемых природных территорий, сообщили в Минприроды РФ.

Иван Шишкин. В заповедной дубовой роще Петра Великого(в Сыстрорецке). 1886

«Заповедный урок» — это школа экологических знаний для детей разных возрастов. Продолжительность одного урока — 45 минут, он может проходить как отдельное самостоятельное занятие, так и в рамках предметов естественно — научного цикла (биология, география, окружающий мир), и гуманитарных дисциплин (история, обществознание, литература).

Универсальность программы состоит в том, что подключиться к акции и проводить занятия могут сотрудники особо охраняемых природных территорий, педагоги, волонтеры.

Для проведения акции в интернете уже начала действовать онлайн-площадка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Правительство РФ утвердило план проведения в 2017 году Года экологии. На проведение Года экологии-2017 направят 200 млрд рублей.