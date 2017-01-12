Москва, 12 января, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в европейском регионе рядом с границами России расценивается Москвой, как угроза, и воспринимается негативно. Об этом 12 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американский танк

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают перемещение танков и бронетехники США на территорию Польши, Песков пояснил, что любое государство будет воспринимать ситуацию, когда у его границ усиливается присутствие военных сил другой страны, негативно. «Именно таким образом мы это воспринимаем», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что переброска военной техники из США в Польшу воспринимается, как угроза для России. Более того, речь идет даже не о европейском государстве, а о третье стране, подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января в польский город Вроцлав прибыла первая группа военнослужащих США численностью 250 человек. В рамках девятимесячной операции Atlantic Resolve в Польшу будет доставлено более 400 единиц гусеничной и более 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков и 18 самоходных гаубиц. Также ожидается прибытие 3500 военнослужащих.