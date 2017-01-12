Краснодар, 12 января, 2017, 15:07 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пилоты современных штурмовиков Су-25СМ («Грач») начали выполнять фигуры высшего пилотажа. Как сообщили ИА REGNUM в перс-службе Южного военного округа 12 января, летчики совершенствуют навыки пилотирования авиационной техники в горной местности на высотах от 1,5 до 3 тыс. метров в сложных метеорологических условиях.

Function.mil.ru Cy-25СМ

Также тренировочные полеты проходят и в ночное время, на скоростях от 300 до 800 км в час. Летчикам предстоит выполнить элементы сложного пилотажа — вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, «петлю Нестерова». Кроме того, на одном из авиационных полигонов Кубани экипажи произведут пуски управляемых ракет, поразят позиции условного противника корректируемыми авиабомбами.

В летной подготовки принимают участие более 100 военнослужащих летного и технического состава, а также наземных обеспечивающих служб, задействовано около 20 самолетов.

В текущем году пилотам штурмовиков Су-25СМ предстоит совершить более 1,5 тыс. вылетов. В ходе тренировок военнослужащие будут решаться задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов и баз условного противника.