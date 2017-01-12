Москва, 12 января, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, поладят друг с другом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Москве надеются, что наши президенты поладят», — сказал Песков, пояснив, что российский лидер «четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров».

Однако это уважение может быть только взаимным. С точки зрения Москвы, взаимного уважения в российско-американских отношениях должно быть гораздо больше.

Песков напомнил, что ранее Трамп говорил о готовности вести диалог, но вряд ли это означает готовность согласиться друг с другом во всем. «Вести диалог — это то, на что стоит надеяться, и что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций», — заключил пресс-секретарь главы государства.