Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Количество людей, которые выступают против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, в информационном поле сильно преувеличено. Такое мнение журналистам в Петербурге высказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Семенов. На Исаакиевской площади. 1972

«Да, есть люди, которые считают, что этого не стоит делать. Как мне кажется, многие из них после нашего сегодняшнего объяснения будут удовлетворены», — сказал он.

Глава юридической службы РПЦ игуменья Ксения Чернега также назвала «не совсем аргументированной» цифру в 100 тыс. человек, подписавших петицию против передачи Исаакия на портале change.org, так как эта петиция создавалась еще в 2015 году.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник объявил, что готов инициировать референдум в северной столице, чтобы спросить мнение горожан о передаче Исаакия в безвозмездное пользование церкви.

«Ставить вопрос о референдуме — это, конечно, никого не обижая, экзотический способ исполнения федерального закона. Если мы начнем проводить референдумы по осуществлению федеральных законов, никакого правового поля не останется», — прокомментировал идею о референдуме Владимир Легойда.

Напомним, согласно закону о передаче госсобственности в ведение религиозных организаций, такая организация должна направить собственнику — в данном случае, правительству Петербурга — официальный запрос с просьбой передать какой-либо объект, после чего собственник принимает то или иное решение. Ранее Смольный отказал митрополиту Варсонофию в передаче Исаакиевского собора, так как счел это нецелесообразным для городской казны, ведь храм не только самоокупаем, но и приносит прибыль. Однако губернатор Георгий Полтавченко без объяснения причин внезапно переменил позицию 10 января 2017 года и заявил, что с Исаакиевским собором «вопрос решен» в пользу передачи его РПЦ.

Читайте также: Исаакий у Полтавченко попросил лично патриарх Кирилл

Викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Тихон сообщил, что именно патриарх Кирилл попросил Георгия Полтавченко отдать собор в ведение Московской патриархии. Однако ни представители церкви, ни вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов не сумели назвать даты, когда это обращение было направлено.

Владимир Легойда, в итоге, признал, что никакого официального документа, требуемого законом, не существует: патриарх лишь направил петербургскому губернатору «некое письмо», после чего градоначальник пошел на попятный и тут же «решил вопрос». Легойда обещал, что очень скоро РПЦ оформит всю документацию, как положено, чтобы процесс соответствовал букве закона.

Вице-губернатор Михаил Мокрецов не смог назвать сроков, в которые Исаакий собираются передать в руки церкви. По словам чиновников и представителей РПЦ, музейная деятельность в Исаакиевском соборе продолжится, но будет вторичной по отношению к приходской и богослужебной.

Мокрецов попытался объяснить и отсутствие комментариев и объяснений решения по собору со стороны градоначальника: по словам Мокрецова, Георгий Полтавченко находится в командировке в Москве, поэтому не может лично пообщаться с горожанами и журналистами. Но он передал через своего подчиненного «личную уверенность» в том, что в новом статусе Исаакиевский собор понравится петербуржцам и туристам даже больше, чем прежде.

Читайте также: Текущую реставрацию Исаакия РПЦ будет проводить силами общины

Кроме того, как утверждает Мокрецов, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», который сейчас распоряжается зданием храма, юридически сохранится как бюджетное учреждение, что предполагает и сохранение должности директора.

«Что касается заявки на передачу Спаса-на-Крови, то таких документов не поступало, я не слышал, никаких действий по этому объекту не предпринимается», — добавил Мокрецов.