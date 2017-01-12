Референдум о статусе Исаакиевского собора уничтожит правовое поле — РПЦ
Санкт-Петербург, 12 января, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Количество людей, которые выступают против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви, в информационном поле сильно преувеличено. Такое мнение журналистам в Петербурге высказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Да, есть люди, которые считают, что этого не стоит делать. Как мне кажется, многие из них после нашего сегодняшнего объяснения будут удовлетворены», — сказал он.
Глава юридической службы РПЦ игуменья Ксения Чернега также назвала «не совсем аргументированной» цифру в 100 тыс. человек, подписавших петицию против передачи Исаакия на портале change.org, так как эта петиция создавалась еще в 2015 году.
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник объявил, что готов инициировать референдум в северной столице, чтобы спросить мнение горожан о передаче Исаакия в безвозмездное пользование церкви.
«Ставить вопрос о референдуме — это, конечно, никого не обижая, экзотический способ исполнения федерального закона. Если мы начнем проводить референдумы по осуществлению федеральных законов, никакого правового поля не останется», — прокомментировал идею о референдуме Владимир Легойда.
Напомним, согласно закону о передаче госсобственности в ведение религиозных организаций, такая организация должна направить собственнику — в данном случае, правительству Петербурга — официальный запрос с просьбой передать какой-либо объект, после чего собственник принимает то или иное решение. Ранее Смольный отказал митрополиту Варсонофию в передаче Исаакиевского собора, так как счел это нецелесообразным для городской казны, ведь храм не только самоокупаем, но и приносит прибыль. Однако губернатор Георгий Полтавченко без объяснения причин внезапно переменил позицию 10 января 2017 года и заявил, что с Исаакиевским собором «вопрос решен» в пользу передачи его РПЦ.
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Викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Тихон сообщил, что именно патриарх Кирилл попросил Георгия Полтавченко отдать собор в ведение Московской патриархии. Однако ни представители церкви, ни вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов не сумели назвать даты, когда это обращение было направлено.
Владимир Легойда, в итоге, признал, что никакого официального документа, требуемого законом, не существует: патриарх лишь направил петербургскому губернатору «некое письмо», после чего градоначальник пошел на попятный и тут же «решил вопрос». Легойда обещал, что очень скоро РПЦ оформит всю документацию, как положено, чтобы процесс соответствовал букве закона.
Вице-губернатор Михаил Мокрецов не смог назвать сроков, в которые Исаакий собираются передать в руки церкви. По словам чиновников и представителей РПЦ, музейная деятельность в Исаакиевском соборе продолжится, но будет вторичной по отношению к приходской и богослужебной.
Мокрецов попытался объяснить и отсутствие комментариев и объяснений решения по собору со стороны градоначальника: по словам Мокрецова, Георгий Полтавченко находится в командировке в Москве, поэтому не может лично пообщаться с горожанами и журналистами. Но он передал через своего подчиненного «личную уверенность» в том, что в новом статусе Исаакиевский собор понравится петербуржцам и туристам даже больше, чем прежде.
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Кроме того, как утверждает Мокрецов, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», который сейчас распоряжается зданием храма, юридически сохранится как бюджетное учреждение, что предполагает и сохранение должности директора.
«Что касается заявки на передачу Спаса-на-Крови, то таких документов не поступало, я не слышал, никаких действий по этому объекту не предпринимается», — добавил Мокрецов.