Ярославль, 12 января, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин инициировал проведение проверки по факту инцидента в ярославском цирке, связанном с нападением сокола на ребенка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального детского омбудсмена, в настоящее время идет поиск свидетелей произошедшего.

Yarregion.ru/depts Фрагмент циркового шоу

Поводом для проверки стали сообщения СМИ. Согласно этой информации, 8 января в ходе шоу огня, воды и света «Фонтан» сокол напал на ребенка и нанес ему травму. По словам зрителей, птица в процессе представления свободно летает над ареной, а потом возвращается к дрессировщику, уточнили в аппарате детского омбудсмена.

В рамках проверки Михаил Крупин уже опросил руководителя шоу-программы и сотрудников администрации Росцирка. Кроме того, детский омбудсмен затребовал ветеринарное свидетельство на птицу и назначил ветеринарное обследование животного.

«Нам предстоит тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, после чего ситуация получит должную оценку и мы определимся с дальнейшими действиями. Но наша позиция здесь четкая: ребенок, приходя в театр, в цирк, развлекательный парк и в другие общественные места, должен находиться в полной безопасности», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.

В настоящее время ведется поиск очевидцев случившегося. Детский омбудсмен просит всех, кто стал свидетелем ситуации, обращаться в аппарат уполномоченного.