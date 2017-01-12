Ростов-на-Дону, 12 января, 2017, 14:55 — ИА Регнум.



Uacrussia.ru Самолет Бе-200

Первая крылатая амфибия Бе-200ЧС пополнила авиапарк МЧС России. Самолёт собрал и передал Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс им. Г. М. Бериева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 12 января, воздушное судно названо в честь прославленного военного летчика морской авиации, Героя Советского Союза Александра Разгонина.

Перед тем как самолёт отправился на место постоянной дислокации, его тщательно протестировали: Бе-200ЧС совершил неоднократные взлеты и посадки c акватории Черного моря, а также успешно прошёл испытания на заборы и сбросы воды.

Напомним, что базовая конфигурация самолета-амфибии предназначена для тушения лесных пожаров с воздуха. Также железная птица может транспортировать спасателей в районы стихийных бедствий, эвакуировать пострадавших из зоны бедствия, отправляться на поиск кораблей и судов, терпящих бедствие. Назначенный срок службы самолёта — 30 лет.

Ранее по теме: Переезд производства Бе-200 из Иркутска на Дон обошёлся в 3,5 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт-амфибия собирали на заводе в Иркутске. Переезд производства Бе-200ЧС в Ростовскую область обошёлся в 3,5 млрд рублей. С 2017 года ТАНТК имени Г. М. Бериева должен выпускать до четырех крылатых машин в год.

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Интерес к воздушным судам Бе-200 проявляют и зарубежные партнеры. Уже подписано соглашение о поставке двух самолетов-амфибий с Китаем, в перспективе — сотрудничество с Таиландом, Вьетнамом, Индонезией.