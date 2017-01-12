Манила, 12 января, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Филиппин Родриго Дутерте поддержку в борьбе против наркотиков, сообщает 12 января Agence France-Presse.

stevepb Наркотики

«Мы хотим работать вместе с Филиппинами в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, мы подумаем о соответствующих мерах поддержки», — сказал Абэ.

«По мере того как Филиппины продолжают свою кампанию по уничтожению незаконного оборота наркотиков, мы приветствуем заинтересованность Японии в поддержке мер, направленных на искоренение огромных социальных последствий, вызванных наркоманией», — сказал Дутерте.

После двухдневного пребывания на Филиппинах Абэ также посетит Австралию, Индонезию и Вьетнам.

Напомним, президент Филиппин пришёл к власти благодаря своему обещанию бескомпромиссно бороться с наркоторговлей. Возглавив страну, Детурте организовал охоту на наркоторговцев и наркоманов.

Начиная с 1 июля по 14 декабря 2016 года, в ходе операций против незаконного оборота наркотиков были задержаны 40 тыс. 932 наркоторговца, 908 тыс. 244 добровольно сдались полиции. Всего с момента начала войны против наркотиков было убито около 6 тыс. человек.