Москва, 12 января, 2017, 14:53 — ИА Регнум. ‍Российское руководство считает обвинения в свой адрес со стороны Вашингтона в причастности к хакерским атакам, якобы повлиявшим на результаты минувших президентских выборов в США, безосновательными. В качестве доказательств США предъявляют фальшивки. Эти обвинения, превратившиеся в настоящую истерику — полная глупость. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 12 января.

Цитата из к/ф «Маска». реж. Чак Рассел. 1994. США Истерика

Комментируя сообщения в СМИ о том, что кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает санкции из-за «кибератак со стороны Москвы» обоснованными, Песков напомнил, что российское руководство несколько десятков раз заявляло свой протест против подобных заявлений американской стороны. Продолжать эти бездоказательные обвинения — полная глупость.

«Многие утверждения на этот счет мы считаем фальшивкой и непрофессиональной информацией», — заявил он.

По словам Пескова, обсуждение «российских хакеров», напутствуемых Москвой, приобрело формат «настоящей истерики». Остаётся ждать, пока завершится истерика, поскольку пока бесполезно ожидать от Запада рационального отношения к этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января Тиллерсон заявил, что антироссийские санкции не будут отменены, пока США не наладят новые отношения с Россией. Политик заявил, что введение санкций из-за атак «российских хакеров» — «обоснованное допущение».

12 января председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что слова Тиллерсона подтверждают «искусственный характер истерики» противников избранного президента США Дональда Трампа.

«На слушаниях Тиллерсон озвучил позиции американского политического мейнстрима. Что ещё раз доказывает искусственный характер истерики противников Трампа», — заявил Пушков.