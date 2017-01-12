Новосибирск, 12 января, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В Новосибирске сотрудники Роспотребнадзора в ходе рейда совместно с полицией изъяли в одном из магазинов 450 литров лосьона для рук «Вита-Септ», сообщили ИА REGNUM в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Msk.pulscen.ru Лосьен «Витасепт»

Проверка проходила в рамках постановления главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

«В ходе проверки магазина «Анюта» по ул. 40 лет ВЛКСМ в Новосибирске выявлена в реализации продукция: лосьон для рук «Вита — Септ» в количестве 90 упаковок объемом 450 л. Данная продукция изъята из оборота, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении», — уточнили в новосибирском Роспотребнадзоре.

Напомним, в Новосибирской области, как и на территории всей России, действует 30-дневный запрет на продажу в розницу спиртосодержащей непищевой продукции. Запрет введен после массовой гибели людей в Иркутске в результате массового отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник». Число пострадавших — более 12о человек, жертвами массовых отравлений стали 76 человек.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские полицейские в декабре 2016 года и в период январских праздников изъяли 60 литров спиртосодержащей продукции «Боярышник», зарегистрировано шесть фактов реализации этой продукции.

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