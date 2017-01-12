Севастополь, 12 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. «Севастопольский морской порт» планирует значительное увеличение объема грузов в связи с растущими объемами дорожного строительства и объектов ФЦП. Об этом 12 января заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sevmp.ru Севастопольский морской порт

Как утверждает Титов, большие объемы инертных материалов (щебень, песок и другое) потребуются для строительства трассы «Таврида» и реконструкции дороги в Камышовую бухту.

«Понадобится инертных материалов порядка трех миллионов тонн ежегодно. Мы будем стараться, чтобы максимальные объемы грузов пошли через порт», — сказал чиновник.

По словам Титова, увеличить грузооборот планируется за счет доставки строительных материалов с материковой части России.

Ранее врио губернатора Дмитрий Овсянников заявлял, что «Севастопольский морской порт» выйдет на прибыль в 2017 году. «Объемы перевалок в Севастопольском морском порту в связи с санкциями упали в 2014 году в 100 раз. Но в 2016 году они выросли до 500 тысяч тонн. В этом году убытки сведем к нулю или минимизируем. А в следующем году порт должен быть прибыльным», — сказал глава города.

Севастопольский порт находится в санкционных списках ЕС и США, на грузообороте также сказалась приостановка торговых отношений с Турцией. «В 2013 году внешний торговый оборот Севастополя составлял 120,2 млн долларов. Сейчас у нас 26,1 млн долларов», — заявлял в ноябре 2016 года директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году планировалось увеличить грузопоток через порт до 500 тыс. тонн, из них 300 тыс. тонн должны были гарантированы коммерческими контрактами.

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