Ярославль, 12 января, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Новая школа в поселке Туношна Ярославского района будет достроена и сдана в эксплуатацию до 1 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области, региональные власти взяли на себя полную ответственность за сроки и качество работ на объекте.

Yarregion.ru Строительство школы в Туношне

В том, что 1 сентября новая школа в Туношне пример учеников, жителей заверил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. Пока же 350 ребят из Туношны и близлежащих деревень учатся в две смены в здании, которому уже больше 100 лет. Строительство новой школы началось в 2011 году, а в 2013-м встало — генеральный подрядчик не исполнил своих обязательств по контракту.

7 декабря 2016 года был заключен муниципальный контракт на завершение строительства школы стоимостью около 158,4 млн рублей. Первоначальная цена лота составляла 183,1 млн рублей и упала в ходе торгов. В соответствии с условиями контракта, срок завершения работ — 15 декабря 2017 года. Однако, как уверили в правительстве Ярославской области, с подрядчиком — ООО «Регионстрой» — достигнута договоренность о завершении строительства школы уже в августе.

«У нас нет вариантов. Мы не имеем права не сдать школу к 1 сентября. График составлен с запасом в один месяц, и мы жестко будем контролировать ход выполнения работ», — заявил Виталий Ткаченко.

В настоящее время на объекте продолжается строительство, идет утепление фасадов и чердачного перекрытия, штукатурные и электромонтажные работы.

«Сейчас на объекте задействованы 42 человека. Мы планируем увеличить количество рабочих до 150 человек, чтобы успеть выполнить все в соответствии с графиком и сдать школу в срок», — сообщил главный инженер ООО «Регионстрой» Валерий Глызин.

Ранее «Регионстрой» строил детские сады в Ярославле, которые были сданы в 2016 году.