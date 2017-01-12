Абуджа, 12 января, 2017, 14:38 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Доллар

Глава МИД Китая Ван И заявил 11 января, что КНР вложит в экономику Нигерии $40 млрд в рамках плана углубления отношений с Абуджей, сообщает Naij.

С таким заявлением глава китайской дипломатии выступил на пресс-конференции со своим нигерийским коллегой Джеффри Ониима.

«Китай уже вложил или направил средства на общую сумму в $22 млрд на проекты здесь в Нигерии, планируется также вложить дополнительную сумму в $23 млрд. Более того, мы также осуществим инвестиции на общую сумму в $40 млрд, работа по которым сейчас ведется», — отметил дипломат.

Ранее Ван И провел встречу с главой Нигерии Мохаммаду Бухари, который подчеркнул, что все соглашения с КНР будут выполнены.