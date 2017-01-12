Ярославль, 12 января, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Численность бедных в Ярославской области сократилась за последние 10 лет с 17 до 10 процентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Ярославль

Ведомство выпустило сборник «Ярославль 2016», где приводятся сравнительные данные за несколько лет, а по некоторым показателям и за несколько десятилетий.

Характерно снижение естественной убыли населения, т. е. разницы между числом родившихся и умерших жителей региона. Она снизилась с — 10 до — 3 на 1000 человек. По прогнозу Ярославльстата в ближайшее десятилетие сохранится тенденция, по которой среди пожилого населения число бабушек будет в 3 раза превышать число дедушек. Мужчины умирают и гибнут преимущественно в зрелом возрасте от внешних причин. При этом за 10 лет численность убийств сократилась с 41 до 6 случаев на 100 тыс. человек. Естественную убыль в Ярославской области компенсирует миграционный приток.

По словам заместителя руководителя Ярославльстата Ольги Харитоновой, к Ярославскую область много едут из северных регионов, из Ярославской области — в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

«Если сравнивать с 90-ми годами, то уровень жизни и экономическое положение стали существенно выше. Но стоит иметь в виду, что есть и тревожные тенденции — 2015 год был рекордным по уровню инфляции за все 2010-е годы, она составила 13%. В 2016-м мы опять наблюдаем ее снижение», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Ярославльстата Ольга Харитонова.

По вводу жилья Ярославская область почти вернулась на уровень 80-х годов прошлого века. За последнее десятилетие объемы сдачи жилья возросли в 3 раза. Растет промышленность и сельское хозяйство. Но как поясняют в Ярославльстате, для экономики региона объемы промышленности важнее, т.к. объем сельского хозяйства при всем росте, по сути, незначительный и добавленная стоимость в этой отрасли крайне невелика.

Специалисты также отметили резкое снижение перевозки грузов: с 27 до 17 млн тонн за 10 лет. Падают и пассажирские перевозки общественным транспортом, прежде всего пригородными автобусами и электричками, речным транспортом. Сокращение за 10 лет в 5 раз. Зато в три раза выросло количество частных автомобилей. С 90 тыс. 20 лет назад до 300 с лишним тыс. на сегодняшний день.