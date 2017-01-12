Москва, 12 января, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Развитие высокоточных средств поражения может привести к вытеснению ядерного вооружения как фактора стратегического сдерживания. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время лекции об актуальных вопросах военного строительства для руководителей ведомства и представителей общественности, передает 12 января ТРК «Звезда».

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в первую очередь этого позволят достигнуть высокоточные средства поражения. По его словам, укрепление доверия между государствами и уменьшение напряженности в мире может происходить за счет неядерного сдерживания.

При этом безопасность страны, как и раньше, будет обеспечена за счет сил общего назначения. Они способны выполнить необходимые задачи и в военное, и в мирное время, и кроме того, участвуют в противостоянии международному терроризму.