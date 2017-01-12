Москва, 12 января, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление кандидата на должность Госсекретаря США Рекса Тиллерсона о Крыме, в котором он назвал возможным признание присоединения Крыма к России только при условиях, устраивающих Украину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, российская сторона знает, что «обсуждение закончилось», а позиция Тиллерсона будет принята к сведению в том ключе, что Москва «продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса».

Аргументы в пользу присоединения Крыма к России будут представлены Тиллерсону после того, как он вступит в должность госсекретаря США.

Это касается и вопросов о якобы переходе российской армией украинской границы. «Мы будем разъяснять госсекретарю все вопросы по мере того, как они будут появляться», — сказал Песков.

Ранее в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете Сената по иностранным делам Рекс Тиллерсон неоднократно высказался по различным вопросам о России и российско-американских отношениях.

В частности, кандидат на пост госсекретаря заявил, что воссоединение Крыма с Россией — это «захват чужой территории», на который, по его мнению, следовало дать «силовой ответ».

Условием, при котором Вашингтон признает Крым российским, по его словам, является выработка широкого соглашения, которое будет удовлетворять украинский народ.