Нью-Дели, 12 января, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Индийская бюджетная авиакомпания SpiceJet планирует приобрести по крайней мере 90 самолетов Boeing 737, сообщает 12 января Reuters со ссылкой на неуказанные источники.

tommyolsson Boeing 737

Boeing и авиакомпания SpiceJet пока не прокомментировали сообщение о предстоящей сделке.

Напомним, Индия является одним из самых быстрорастущих авиарынков в мире, благодаря низким ценам ежегодный рост пассажиропотока достигает двухзначных показателей.

SpiceJet ведет переговоры с Boeing и Airbus с 2015 года. Ожидается, что при покупки 90 самолетов Boeing 737 компания SpiceJet получит существенную скидку. Авиакомпании, как правило, получают значительные скидки при размещении крупных заказов. Размер сделки должен составить около $10 млрд.