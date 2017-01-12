Москва, 12 января, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Ожидания на 2017 год в Крыму у туроператоров пока не столь оптимистичны. Многие туристы, посетившие Крым в 2015 и 2016 годах, остались не удовлетворены соотношением здесь цены и качества. Сейчас крымские цены уже почти аналогичны тем, которые предлагают в Сочи. При этом инфраструктура до Сочи еще не «дотягивает. Об этом заявил заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Александр Дейнека. В Крыму (фрагмент). 1956

Многие крымские отельеры повысили цены до «критического уровня». «Результаты 2017 года будут зависеть от ценовой политики крымских отельеров. Пока общая картина на следующий год говорит о завышенных ожиданиях многих отельеров», — отметил Толчин.

Некоторые объекты «ожидали большего» и в этом году. Как показала практика, их ожидания не оправдались, поэтому цены начали снижаться уже в июле, когда большинство туристов уже определились с летним отдыхом и приобрели туры в другие отели. Ситуация может повториться и летом 2017 года, но рисков уже больше, считают эксперты.

Напомним, что в 2017 году на российских курортах планируется ввести курортный сбор. Крым планирует взимать по 200 рублей с каждого отдыхающего. Это 800 дополнительных рублей на семью из четырех человек.

По оценке экспертов, при сохранении текущей ситуации, турпоток в Крым в 2017 году сохранится на уровне 2016 года или вовсе ухудшит показатели.

По данным АТОР, в Крыму по состоянию на 23 декабря 2016 года с начала года отдохнули 5 млн 507,4 тыс. туристов, что больше на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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