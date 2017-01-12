Олланд: Переговоры по Сирии должны проводиться с участием ООН
Париж, 12 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил 12 января, что переговоры по Сирии должны проводиться в рамках установленного в 2012 году формата под эгидой ООН, сообщает Europe1.
По мнению главы Елисейского дворца, переговоры «должны проводиться под эгидой ООН в рамках, установленных в 2012 году в Женеве».
«Параметры уже установлены. Поэтому необходимо собрать принимающие участие стороны, всех участников конфликта, кроме фундаменталистских и экстремистских группировок, и действовать в женевском формате», — отметил президент Олланд в связи с запланированными на 23 января переговорами по мирному урегулированию сирийского конфликта в Сирии, которые пройдут в Астане.
Напомним, на данный момент представители ООН так и не получили официального приглашения принять участие в переговорах в Астане.