Париж, 12 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум.



Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил 12 января, что переговоры по Сирии должны проводиться в рамках установленного в 2012 году формата под эгидой ООН, сообщает Europe1.

По мнению главы Елисейского дворца, переговоры «должны проводиться под эгидой ООН в рамках, установленных в 2012 году в Женеве».

«Параметры уже установлены. Поэтому необходимо собрать принимающие участие стороны, всех участников конфликта, кроме фундаменталистских и экстремистских группировок, и действовать в женевском формате», — отметил президент Олланд в связи с запланированными на 23 января переговорами по мирному урегулированию сирийского конфликта в Сирии, которые пройдут в Астане.

Напомним, на данный момент представители ООН так и не получили официального приглашения принять участие в переговорах в Астане.