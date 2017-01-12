Махачкала, 12 января, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Глава Дагестана наградил орденом Матери матерей убитых боевиками Магомеда и Абдурашидова Нурбагандовых. Указ об этом подписан главой региона Рамазаном Абдулатиповым 22 декабря 2016 года, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе руководителя республики.

Давид Альфаро Сикейрос. Крестьянская мать. 1962

В тексте указа говорится, что награды матерям героев вручены за заслуги в укреплении института семьи и гражданско-патриотическом воспитании детей.

Мама Героя России Магомеда Нурбагандова — Кумсият Нурбагандова — возглавляет поликлинику Сергокалинской центральной районной больницы. В этой же больнице медсестрой работает Зарема Нурбагандова — мама двоюродного брата героя — Абдурашида.

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Путин: «Нурбагандов показал, что значит истинная честь офицера»

Напомним, братья Нурбагандовы были убиты боевиками в июле 2016 года. Члены НВФ напали на группу молодых людей, отдыхавших в лесу в Сергокалинском районе Дагестана. На глазах у Магомеда Нурбагандова они застрелили его 23-летнего брата — Абдурашида.

Бандиты пытались таким образом запугать сотрудника полиции и на камеру призвать своих коллег отказаться от преследования боевиков и не работать в полиции. Однако во время съемки на видеокамеру Нурбагандов произнес: «Работайте, братья!», после чего был убит.

Спустя почти два месяца эта видеозапись была найдена в телефоне одного из участников НВФ, которого ликвидировали в ходе спецоперации в Избербаше.

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил полицейскому Магомеду Нурбагандову звание Героя России. 22 сентября в Кремле он вручил звезду Героя его родителям.