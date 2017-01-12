Москва, 12 января, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Решение о повышении пенсионного возраста в России в 2017 году приниматься не будет, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

voffka1966 Пенсионный возраст

«В 2017 году этого не произойдет», — ответил Топилин на вопрос о том, есть ли риски повышения пенсионного возраста для граждан в 2017 году.

Вместе с тем, министерство участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок, которая готовится под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина и предусматривает повышение пенсионного возраста. Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России идет давно, отметил Топилин.

Вместе с тем, с 2017 года в России начинается поэтапное повышение пенсионного возраста для чиновников. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин. 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года — 63 года для женщин и 65 для мужчин.