Самара, 12 января, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Мать забитого до смерти компанией из 13 человек жителя Отрадного Михаила Черных подала иск к полиции о возмещении морального ущерба в размере 500 тыс. рублей в связи с тем, что действующий сотрудник МВД в форме присутствовал при жестокой расправе, но не принял никаких мер, чтобы остановить убийц, пишет «Волга ньюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

2 февраля 2014 года около 4:00 на вышедшего в Отрадном из кафе «Багира» Михаила Черных напала компания из 13 человек. Его избили бейсбольными битами, в беспомощном состоянии принудительно усадили в машину и вывезли на окраину города. Там, в промзоне, его избивали битами и расстреливали из травматического оружия, причинив около 14 огнестрельных ранений, потом бросили на улице на 30-градусном морозе и уехали. Умиравший Михаил Черных оказался в больнице благодаря тому, что его увидел случайный прохожий, который вызвал «скорую». Но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми — на нем буквально не было живого места, и 10 февраля мужчина умер в больнице, сообщает издание.

За эту жуткую расправу были задержаны 28-летний Алексей Коротков, 25-летний Азис Хасанов, 36-летний Сергей Балакин и 21-летний Иван Куприенко.

«Ужас ситуации еще и в том, что как выяснило следствие, Черных убили «по ошибке» — его приняли за другого человека, с которым у напавших был конфликт. При этом совершая расправу в промзоне, преступники уже знали об ошибке, но продолжали издевательства», отмечает автор публикации.

В декабре 2015 года суд Отрадного признал их виновными в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни и здоровья, с особой жестокостью, издевательствами и мучениями, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В апелляции приговор был пересмотрен и ужесточен. В итоге Коротков получил 12,5 лет, Хасанов — 10, Куприенко — восемь, а Балакин — семь лет.

Представитель матери Михаила Черных юрист Николай Воронов пояснил, что остальные девять участников нападения на Михаила Черных прошли по уголовному делу как свидетели, при этом среди них был и полицейский.

«Но шокирует тот факт, что в момент нападения, в компании с ныне осужденными преступниками, находился при форменной одежде и действующий сотрудник полиции на транспорте Руслан Янзин, который не предпринял каких-либо попыток, чтобы пресечь преступление, — сказал Николай Воронов. — Я его лично спрашивал на суде об этом. И он подтвердил, что был тогда в форме сотрудника полиции».

Как пояснил Николай Воронов, поскольку сотрудник полиции, находящийся в форме, как представитель власти, должен был, используя данные ему полномочия остановить расправу, мать погибшего Михаила Черных Марина Карловна подала иск о взыскании морального ущерба и привлекла ответчиками Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте в лице УТ МВД РФ по ПФО, министерство управления финансами Самарской области и управление Федерального казначейства по Самарской области.

«По причине бездействия сотрудника полиции Янзина Р. М, был до смерти забит мой сын Черных Михаил, — написала она в исковом заявлении. — Указанный сотрудник полиции, на момент преступления, находящийся на окраине г. Отрадного Самарской области, в ночное время в одной компании с преступниками, не предпринял мер для предотвращения преступления».

По словам Николая Воронова, в исковом заявлении Марина Черных, ссылаясь на законодательство России, потребовала взыскать с ответчиков 500 тыс. рублей. Иск был принят судом Самарского района, первое заседание назначено на 31 января.

Юрист добавил, что сейчас Янзин уже не работает в полиции. В суде он давал показания как гражданский.