Вашингтон, 12 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Снимки зонда «Гюйгенс», выполненные им во время спуска на поверхность Титана, крупнейшего из спутников Сатурна, легли в основу записи, смонтированной специалистами НАСА. Видеоролик опубликован на канале Лаборатории реактивного движения НАСА на YouTube.

Скриншот с видео Titan Touchdown Titan Touchdown

В описании ролика говорится, что аппарату удалось совершить самую дальнюю посадку на небесное тело, а также единственную мягкую посадку во Внешней Солнечной системе. Зонд «Гюйгенс» делал снимки в течение 2,5 часов, пока опускался на Титан. Это произошло 14 января 2005 года, область, где сел аппарат, получила название Ксанаду.

Зонд был доставлен к Титану космическим аппаратом «Кассини», запущенным 15 октября 1997 года с мыса Канаверал в США. Проект «Кассини-Гюйгенс» — совместная миссия НАСА, Европейского и Итальянского космических агентств. Орбиты Сатурна «Кассини» достиг в 2004 году. Главная цель миссии — изучение планеты-гиганта, ее колец и спутника Титан.