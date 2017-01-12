Москва, 12 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В 2016 году продолжены системные антикоррупционные проверки. Заметно активизировалась совместная с правоохранительными органами деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями. Об этом сегодня, 12 января, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на праздновании 295-летия российской прокуратуры, сообщили в Генпрокуратуре.

Ru.torange.biz Уголовное дело

«Только по материалам прокуроров возбуждено свыше 3 тыс. уголовных дел о фактах коррупции», — отметил Чайка.

«Также в минувшем году на досудебной стадии уголовного судопроизводства восстановлены права 1 миллиона граждан. А в суде государственные обвинители способствовали всестороннему, законному и объективному рассмотрению свыше 1 миллиона уголовных дел», — сказал генпрокурор.

Напомним, 12 января отмечается День работника прокуратуры. В 2017 году Генеральной прокуратуре России исполняется 295 лет.