Чебоксары, 12 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов продолжит работу министром сельского хозяйства в статусе заместителя председателя чувашского правительства. Соответствующий указ подписал сегодня, 12 января, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Таким образом, вице-премьеров в Чувашии стало четыре.

Cap.ru Сергей Артамонов и Михаил Игнатьев

В официальном сообщении отмечается, что в ходе встречи Михаил Игнатьев поставил перед Артамоновым задачу «проработать в команде правительства республики не менее 10 лет». Напомним, Сергей Артамонов был назначен главой Минсельхоза Чувашии в декабре 2015 года, до этого восемь месяцев проработав первым заместителем руководителя администрации главы Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о структуре правительства, признался, что институт освобождённых вице-премьеров себя не оправдал, поэтому власти отыграли назад: отдельные министры пошли на повышение, совместив работу с должностью зампредседателя Кабинета министров. Первым приставку «вице» получил руководитель администрации главы республики Юрий Васильев, затем — Олег Марков (глава Минстроя), Владимир Аврелькин (глава Минэкономразвития) и Светлана Енилина (глава Минфина). Когда Марков ушёл с должности, новый министр строительства остался без приставки «вице».

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Напомним, в прошлом году вице-премьер Михаил Резников был назначен министром транспорта Чувашии, в связи с переходом на другую работу сложили полномочия главы Минобразования и Минстроя Владимир Иванов и Олег Марков. Глава Минприроды Чувашии Сергей Павлов и руководитель Госслужбы по тарифам Альбина Егорова ушли работать в Госсовет Чувашии, возглавив в парламенте профильные комитеты. Госкомимущество присоединили к Минюсту Чувашии — министерство возглавила Наталья Тимофеева. От должности был освобождён полпред Чувашии при президенте РФ Леонид Волков, который попал под уголовное преследование.