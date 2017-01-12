Москва, 12 января, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В связи с инцидентом на Камчатке в Госдуме настаивают на ужесточении наказания за непредоставление преимущества в движении скорой помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января. Действующий штраф за такое нарушение сейчас составляет 500 рублей (или лишение права на срок от 1 до 3 месяцев), мера не соответствует возможным последствиям, примером чего является случай, произошедший в Камчатском крае, отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

«За подобные нарушения с такими тяжелыми последствиями должна наступать уголовная ответственность с пожизненным лишением права управления транспортными средствами», — считает Пискарев.

Также, по его словам, комитет запланировал проведение парламентских слушаний по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, где планирует совместно с экспертным сообществом, уполномоченными должностными лицами и представителями общественности найти решение этих вопросов, а также отыскать наиболее эффективные и разумные законодательные рычаги для повышения безопасности на дорогах России.

В Петропавловске-Камчатском бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу.