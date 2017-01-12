Москва, 12 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В России прокурорами многое делается для предотвращения насаждения радикальной идеологии, вербовки молодежи в террористические организации, в том числе через сеть интернет. Об этом сегодня, 12 января, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на праздновании 295-летия российской прокуратуры, сообщили в Генпрокуратуре.

geralt Ограниченный доступ

По его словам, с 2014 года по требованиям прекращен доступ к 1 тыс. 200 сайтам, удалена запрещенная информация с 19 тыс. 800 интернет-страниц.

Напомним, 12 января отмечается День работника прокуратуры. В 2017 году Генеральной прокуратуре России исполняется 295 лет.