Манила, 12 января, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В течение последних несколько недель на Филиппины из Таиланда и Вьетнама было импортировано более 53 тыс. тонн риса, сообщает 12 января Reuters.

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41 460 тонн риса было поставлено из Таиланда, еще 11 580 тонн риса прибыло из Вьетнама, согласно данным Национальной продовольственной администрации (NFA).

В течение ближайших нескольких недель дополнительные поставки риса ожидаются из Пакистана, Индии, Вьетнама и Таиланда.

Напомним, в последнем квартале 2016 года тайфуны, обрушившиеся на Филиппины, уничтожили значительную часть посевов риса, что привело к увеличению импорта.

В декабре 2016 года запасы риса составили 3340 тыс. тонн, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Эти запасы рассчитаны на 98 дней, согласно данным агентства статистики Филиппин.

NFA имеет право импортировать еще 250 тыс. тонн риса.