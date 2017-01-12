Севастополь, 12 января, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Севастополю готовит шесть мест массового купания жителей города на праздник Крещения, который пройдет 19 января. Об этом журналистам заявил начальник городского отдела МЧС Алексей Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купание в крещение

«19 января в Севастополе будут оборудованы шесть мест массового купания горожан в праздник Крещения. В частности, на берегу моря на территории заповедника «Херсонес Таврический», в бухтах Омега, Казачья, Голландия и Артиллерийская», — сказал Гусев.

По его словам, в местах купания будут развернуты пункты обогрева, на берегу будут дежурить водолазы и медики, шесть спасательных автомобилей, в море — девять катеров. Сотрудники специализированного отряда МЧС проводят очистку местности и акваторий от опасных предметов.