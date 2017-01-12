Севастополь, 12 января, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило объем социальных выплат на 2017 год в сумме более двух миллиардов рублей. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 12 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, размер денежной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и детям-сиротам, а также другим категориям по программе соцподдержки увеличен с учетом коэффициента индексации.

«Различные виды пособий и денежных компенсаций получают 97 тыс. 387 граждан на сумму более двух миллиардов рублей. Всего департамент осуществляет 63 вида выплат», — сказал директор департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетом Севастополя 2017 года на социальную политику запланировано 4,8 млрд рублей (14% от расходной части).

Бюджет Севастополя будущего года — социально ориентированный

В этом году ежеквартальное пособие в размере 4 тыс. рублей получат 14 членов семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в Республике Афганистан, 17 членов семей военнослужащих, погибших на атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск», 18 членов семей военнослужащих погибших в мирное время. Единовременная денежная помощь жителям, достигшим 100 лет и более, увеличена до 4 тыс.200 рублей. На эту выплату имеют право 11 севастопольцев.

В 2017 году будет увеличена единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Эти показатели будут установлены в размере то 1200 до 12 тыс. рублей, соцподдержку получат 998 человек», — уточнил Борисенко.

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