Тегусигальпа, 12 января, 2017, 13:47 — ИА Регнум. 24 ноября 2017 года пройдут всеобщие выборы в Гондурасе. Граждане страны будут выбирать президента, 128 депутатов национального парламента, 20 депутатов Центральноамериканского парламента. А также, мэров, вице-мэров, советников в структурах местной власти, сообщает La Radio del Sur.

Левые силы

Гондурас — унитарная президентская республика. Исполнительная власть принадлежит президенту страны. Сейчас им является Хуан Орландо Эрнандес, юрист по образованию, член правоцентристской консервативной партии — Национальная партия Гондураса.

На протяжении XX века Национальная партия была связана с американской компанией «Юнайтед фрут», а ее основной соперник — Либеральная — со «Стандард фрут». Все демократические выборы в Гондурасе проходили в соперничестве между этими двумя партиями. И в конечном итоге все выборы выигрывали проамериканские партии.

Однако по итогам последних выборов (2013 год) второе место в парламенте страны получила левая партия — «Свобода и возрождение». При этом лидер партии «Свобода и возрождение» Ксиомара Кастро обвинила власти в подтасовке итогов выборов и призвала к акциям протеста. Однако лидер партии — победителя Хуан Орландо Эрнандес заявил тогда, «результат президентских выборов не будет ни с кем обсуждаться».

Сегодня Гондурас — слаборазвитая в экономическом плане страна, экономика которой находится в зависимости от США (крупнейшего торгового партнёра Гондураса), а также от колебаний мировых цен на основные экспортные товары (в первую очередь, на бананы и кофе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 20% взрослого населения — неграмотно. Хотя введено бесплатное и обязательное обучение для детей в возрасте от 7 до 12 лет, многие из них вынуждены бросать школу, чтобы зарабатывать на жизнь. Посещение школы не является строго обязательным. В средних школах числятся лишь 31% подростков соответствующей возрастной группы. Кроме этого, Гондурас, по официальным данным, одна из самых опасных стран мира.

Однако в Гондурасе в последние годы происходят и позитивные события, которые не всегда становятся достоянием зарубежных СМИ. Например, в 2016 году, по данным ежегодного исследования рынка индустрии встреч, которое провела Международная ассоциация конгрессов и конференций, в список городов — лидеров рынка деловых мероприятий попала именно столица Гондураса — Тегусигальпа, сообщается на сайте Конгрессно-выставочного бюро Москвы (moscowcvb.ru). Совсем недавно в Гондурасе начата полицейская реформа, которую многие эксперты оценили как весьма радикальную. В марте 2016 года награду за лучший стенд нового туристического направления на российской международной выставке MITT-2016 тоже получил Гондурас. Представители Гондурасского Института туризма сообщили в интервью Prensa Latina, что их страна может предложить солнце, пляжи, археологические достопримечательности, самобытную культуру и подводное плавание. А также в распоряжении туристов второй по величине из самых сохранившихся коралловых рифов в мире и остров Роатана «с пляжами и водами от бирюзового до изумрудного цвета, с мелким белым песком», сообщает Prensa Latina.