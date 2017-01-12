Киев, 12 января, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Украинские производители товаров продолжают зарабатывать в Крыму несмотря на санкции в отношении полуострова, воссоединившегося с Россией в марте 2014 года, и запреты со стороны Киева, пишет «Украинская правда».

Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

По состоянию на январь 2017 года в Крыму работают несколько крупных украинских сетевых супермаркетов, через них реализуются товары украинского производства. Так, сеть супермаркетов «АТБ» лишь сменила названия магазинов.

Сеть магазинов «Ева» работает также, как и до референдума марта 2014 года. На полках магазинов представлены продукты украинских торговых марок «Чумак», «Моршинська», «Оліс», «Биокон», «Верес» и другие.

По словам менеджеров торговых сетей в Крыму, из-за запрета правительства Украины поставлять на полуостров коммерческие партии товаров, они идут в обход — через приграничные пункты в Харьковской области и Донбасс.