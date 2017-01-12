Веллингтон, 12 января, 2017, 13:38 — ИА Регнум.



Vium.ru Пробуждение от опиума

Две следственные группы под управлением специального отдела «Призрак» раскрыли крупнейшую сеть наркодилеров, распространявших в Окленде псевдоэфедрин — наркотик класса B, используемый для приготовления метамфетамина, сообщает NewZealandHerald.

Каждой команде удалось конфисковать по 250 кг гранул псевдоэфедрина, каждая партия была упакована, как крахмал или панировочные сухари из Китая. Эти находки — самые крупные перехваченные партии наркотика в Новой Зеландии. В общей сложности за три года спецгруппе «Призрак» удалось перехватить 744 кг наркотиков — этого достаточно, чтобы приготовить 22,5 млн. таблеток метамфетамина — рекордные объемы для Новой Зеландии. Ранее полиция уже выявляла грузы, ввозимые через границу по аналогичной методике. В результате спецоперации были изъяты денежные активы стоимостью более $20 млн. По итогам расследования 30 человек осуждены и отправлены в тюрьму.

В течение долгого времени спецгруппа следила за бизнесменом Феликсом Лимом. Именно сведения, полученные от него, неожиданно для спецгруппы, позволили вскрыть обширную сеть наркодельцов по всему Окленду. Полиция давно подозревала 55-летнего бизнесмена в связях с преступными группировками, но не представляла масштабов бедствия. Большинство преступников, которые были выявлены в результате слежки за Лимом, никогда не привлекались и не были ранее под подозрением.

Брюс Гуд, один из детективов спецгруппы, который 40 лет служит в полиции, говорит, что расследование «Призрака» — самая успешная и масштабная спецоперация на его памяти. «Призраку удалось нанести серьезный удар по азиатской организованной преступности на территории Новой Зеландии», — отмечает он.