Москва, 12 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Включение граждан в реестр пострадавших с 30 июня 2017 года будет осуществляться по новым правилам. Одним из важных нововведений станет то, что в реестр пострадавших смогут включить гражданина, приобретшего несколько квартир в одном или нескольких объектах, только по одному из них, и это несмотря на то, что все объекты могут быть признаны проблемными. Об этом сообщил 12 января портал Москомстройинвеста.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Согласно новому распоряжению Минюста, в конце июня 2017 года критерии по которым граждане смогут претендовать на включение их в реестр пострадавших, изменятся. Однако изменения не коснутся тех граждан, которые были включены в реестр пострадавших до момента вступления нового приказа в силу.

«До конца июня 2017 года Москомстройинвест продолжит вносить граждан, чьи денежные средства привлечены в строительство многоквартирных домов и чьи права нарушены, в реестр пострадавших согласно приказу Минрегиона России № 403 от 20.09.2013 года и установленному административному регламенту», — пояснил глава ведомства Константин Тимофеев.

Теперь претендовать на возмещение от государства смогут только те, кто полностью оплатил всю сумму, прописанную в договоре долевого участия в установленный срок. А кроме того, право на включение в реестр будет только у тех граждан, которые заключали договоры долевого участия в рамках 214-ФЗ.

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Так, с июня 2017 года реестр будет формироваться по проблемным объектам и включать в себя сведения о самом проблемном объекте, застройщике и пострадавшем гражданине. На сегодняшний день в основе реестра лежат сведения о пострадавших дольщиках.

«Так, если объект будет признан проблемным, лица, которые приобретали в нем квартиры, смогут заявиться с требованием о включении в реестр пострадавших», — отметил Тимофеев.

Что же касается признания самого объекта строительства проблемным, то он становится таковым в случае, если обязательства перед гражданами не выполнены в течение более 9 месяцев с даты, установленной в договоре. Еще одним условием станет отсутствие прироста вложений в незавершенное строительство такого объекта в течение двух отчетных периодов. Эти сведения формируются по итогам ежеквартальной отчетности. Необходимо отметить, что признание объекта проблемным не всегда означает, что застройщик становится банкротом.

Кроме того, проблемным может быть признан объект, где отсутствует лицо, которое является правопреемником прав и обязанностей застройщика по строительству проблемного объекта. Примером может служить ситуация, сложившаяся по проблемным объектам в поселении Марушкинское, где застройщик ликвидирован без удовлетворения требований дольщиков, при этом его правопреемник не определен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 году вступил в силу закон о дополнительных мерах защиты граждан, участников долевого строительства. В частности, вводятся требования к минимальному размеру собственного капитала застройщиков, имеющих право привлекать средства граждан. Кроме того, предусмотрены меры по повышению информационной открытости застройщиков. Законом прописываются требования к раскрытию информации застройщиком на своем сайте. Также расширен перечень сведений о возводимом жилом помещении, включаемых в договор участия в долевом строительстве, и состав данных о застройщике и проекте строительства, раскрываемых в проектной декларации.

Подробности читайте здесь: Вступил в силу закон о мерах защиты дольщиков