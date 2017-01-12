Воронеж, 12 января, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Указ о введении карантина по высокопатогенному гриппу птиц на территории Воронежа подписал 11 января губернатор Алексей Гордеев. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

werner22brigitte Хищная птица

Карантин установлен с 5 января по 5 февраля на территории Воронежского зоопарка, который является очагом заболевания.

В качестве угрожаемой зоны определена территория, ограниченная улицами Дубровина, Остужева, Ленина, Урицкого, Плехановской, Донбасской, Пирогова, Космонавтов, Ворошилова, Краснознаменной, Есенина, Острогожской, но не менее пяти километров от границ неблагополучного пункта.

К зоне наблюдения, в соответствии с указом, отнесена вся территория Воронежа, а также ряд примыкающих населенных пунктов — в 10-километровой зоне.

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В соответствии с указом на территории Воронежа вводится ряд ограничительных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 7 января в Воронежском зоопарке погибли 35 птиц. Специалисты предположили, что причиной их гибели стало заболевание птичьим гриппом, что позже было подтверждено лабораторными исследованиями.

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Управлением ветеринарии области было принято решение о поголовной эвтаназии оставшихся в зоопарке птиц — всего было убита еще 141 особь. В числе птиц, которых лишился зоопарк, ‑ и редкие краснокнижные экземпляры, хищные птицы, экзотические.

Специалисты управления ветеринарии ранее утверждали, что поголовная эвтаназия является единственным решением при выявлении опасного для птиц заболевания: вирус распространяется очень быстро, летальность при заболевании практически стопроцентная. Впрочем, решение уже раскритиковали специалисты-биологи, которые уверены, что в убийстве хищников необходимости не было, так как эти птицы заболеванию не подвержены.

Сам зоопарк закрыт для посещения с 5 января. На его территории проводится дезинфекция.

Правовую оценку ситуации даст прокуратура, которая проводит проверку.