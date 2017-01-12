Чебоксары, 12 января, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В Чувашии в городах и сельских населенных пунктах подготовлено около 70 мест для массовых крещенских купаний. На многих из них будут развернуты специальные пункты обогрева, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Чувашии. Ожидается, что на Крещение в проруби могут окунуться до 17,2 тыс. верующих.

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По последним данным, в республике работниками муниципалитетов подготовлено 67 мест для массовых купаний. Здесь проведены замеры толщины льда, донья прорубей обследованы водолазами. Напомним, в 2016 году на месте массового купания действовали 62 купели, в том числе десять иорданей оборудованы на реке Волга.

В Крещенские праздники спасатели будут нести службу в усиленном режиме. В местах массового купания граждан планируется организовать круглосуточное дежурство экстренных служб. В ночь с 18 на 19 января обеспечивать безопасность людей у крещенских купелей будут спасатели и медики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чебоксарах и Новочебоксарске на Крещение купели будут организованы на городских набережных. В столице Чувашии будет четыре иордани на Волге, в городе-спутнике — одна. При этом в чебоксарском Заволжье не только подготовят прорубь к крещенским праздникам, но ещё зажгут на берегу костер и организуют чай для всех желающих. Кроме того, горожане смогут по окунуться в природные источники, расположенные у городских храмов.