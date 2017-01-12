Москва, 12 января, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Переписывание истории на украинский манер продолжается, власти Киева маниакально стремятся утвердить свое историческое первородство во всем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Древние Укры

Сенатор напомнил, что в феврале 2015 года президент Украины издал указ о проведении памятных мероприятий по случаю тысячелетней годовщины со дня смерти Великого князя Киевского Владимира, которого он назвал «создателем средневекового европейского государства «Русь-Украина», теперь добрались и до былинных богатырей, решив «приватизировать» Илью Муромца.

«Судя по всему, мы имеем дело с неодолимым желанием, стремлением, граничащим с маниакальностью, утвердить свое историческое первородство во всем, и это уже даже не смешно. Осталось только, перефразируя старый анекдот, сказать, что Украина — родина слонов», — заметил Клинцевич.

В России основной версией является та, по которой богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома. Но украинские историки заявляют, что Илья Муромец — уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском, пишут «Вести». По информации СМИ, больше всего над правками «трудились» чиновники из Минобороны, Верховной рады, Госспецсвязи и секретариата правительства. Исправления сильнее всего затронули украинский, российский и английский сегменты «Википедии».